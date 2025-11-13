ВС России передали «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Уралвагонзавод отправил ВС России «Солнцепеки» с новой защитой от дронов

Сотрудники «Уралвагонзавода» нанесли на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» надпись «За Кириллова!». Так они почтили память Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, который погиб в результате теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись „За Кириллова!“ в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем», — отметили в госкорпорации.

К Дню войск радиационной, химической и биологической защиты «Уралвагонзавод» подготовил новую партию «Солнцепеков». Машины получили улучшенную защиту от беспилотников.

Перед отправкой в российские войска технику тщательно проверили. Специалисты провели испытания, чтобы убедиться в надежности механизмов. Ходовые качества «Солнцепеков» оценили в разных условиях.

«Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения», — отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна «Уралвагонзавод» Дмитрий Семизоров.

ТОС-1А — один из самых эффективных образцов российского оружия, не имеющий аналогов. В зоне спецоперации расчеты «Солнцепеков» успешно поражают опорные пункты, командные пункты беспилотников, живую силу и технику врага на всех направлениях.

«Солнцепек» — важный символ специальной военной операции. Изображение огнеметной системы украшает медаль Омской области «За участие в СВО».

Ранее российский «Солнцепек» поразил западных военных экспертов. Как сообщило издание Military Watch Magazine, ТОС-1А привлекает внимание благодаря успешному использованию на поле боя. Эксперты отмечают, что «Солнцепек» способен использовать термобарические боеприпасы. Эти снаряды создают огненную ударную волну, выжигая кислород и лишая противника возможности защититься.