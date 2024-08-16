ВС России отразили удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту

Минобороны: ПВО отразила атаку 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту 16 августа

Фото: РИА «Новости»

Система противовоздушной обороны отразила атаку 12 тактических ракет ATACMS по Крымскому мосту в ночь на 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили групповой удар 12 оперативно-тактических ракет ракетами ATACMS американского производства по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что ПВО за неделю сбила также восемь тактических ракет «Точка-У», вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot», 11 управляемых авиационных бомб «Hammer», 543 беспилотных летательных аппарата, 70 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и HIMARS производства США.

Ранее стало известно, что за неделю во французский плен сдались порядка 60 украинских боевиков.

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