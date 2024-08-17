ВС России отразили атаки штурмовиков ВСУ около трех сел в Курской области

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ около трех сел в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные группировки войск «Север» нашли и ликвидировали украинские мобильные группы в лесах в направлении Каучука и Алексеевского в Курской области, а также отразили атаки штурмовиков ВСУ в направлении трех сел российского региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ при поддержке огня артиллерии и армейской авиации ведут поиск и уничтожение мобильных групп противника в лесных массивах в направлении Алексеевского и Каучука», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что военные отразили атаки 95-й штурмовой, 22-й и 115-й бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Черкасское Поречное, Русское и Коренево.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала вторжения в Курскую область украинские боевики лишились до 3160 человек личного состава, из которых на последние сутки пришлось до 300.

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