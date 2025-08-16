ВС России отбили атаку ВСУ на Сумском направлении

Бойцы батальона «Ахмат» пресекли попытку прорыва ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, у украинских боевиков были планы прорваться между двумя опорными пунктами чеченского полка. Несмотря на натиск, российские военнослужащие смогли удержать позиции.

«Бой сопровождался применением дронов типа „Баба-яга“. <…> В ходе боестолкновения ликвидировали пять человек противника», — написал Кадыров.

После отражения прорыва российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ по отступающим силам ВСУ. Глава Чечни подчеркнул, что такие меры позволили лишить противника возможностей и желания пытаться снова атаковать.

Ранее Кадыров рассказал, как полк «Ахмат-Чечня» освобождал Новониколаевку в Сумской области.