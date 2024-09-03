Харьков и Харьковскую область обязательно освободят от ВСУ, это сделают ради обеспечения безопасности России, рассказал РИА «Новости» глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Он уточнил, что не будет давать ложных обещаний, поэтому не будет называть и конкретные сроки выполнения этой задачи.

«Я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — отметил Ганчев.

По его словам, сейчас в регионе создают санитарную зону для обеспечения безопасности приграничных российских территорий. Собеседник агентства добавил, что речь идет об освобождении как минимум Харьковской области.

Ранее Ганчев высказался об атаке ВСУ на Курскую область. Глава администрации предположил, что в вылазке украинских военных могли быть задействованы представители стран НАТО.