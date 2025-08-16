Российские бойцы освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области. Под их контроль также перешли Колодези на территории Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что выдавить противника из села Вороное удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».
Освобождением села Колодези в ДНР занималась группировка войск «Запад».
Ранее стало известно, что украинские боевики предприняли несколько неудачных попыток атаковать ВС России на Сумском направлении. В результате ВСУ потеряли около 70% штурмовиков в районе Новоконстантиновки и Алексеевки.
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте