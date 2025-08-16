Российские бойцы освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области. Под их контроль также перешли Колодези на территории Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что выдавить противника из села Вороное удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Освобождением села Колодези в ДНР занималась группировка войск «Запад».

Ранее стало известно, что украинские боевики предприняли несколько неудачных попыток атаковать ВС России на Сумском направлении. В результате ВСУ потеряли около 70% штурмовиков в районе Новоконстантиновки и Алексеевки.