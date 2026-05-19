Российские военные освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Боевую задачу выполнили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

Село Волоховка находится в Волчанском районе, на левом берегу реки Волчьей. В ведомстве уточнили, что освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону безопасности и взять под контроль дорогу, которая соединяет населенные пункты на данном участке фронта.

Операторы разведывательных дронов во время штурма выявляли огневые точки противника. Мотострелки вместе с расчетами ударных беспилотников выбивали украинских военных из зданий, подвалов и блиндажей.

«Расчеты артиллерии вели контрбатарейную борьбу, а также поражали пункты управления БПЛА и системы связи украинских националистов», — подчеркнули в Минобороны.

Несколько дней назад бойцы группировки войск «Запад» освободили еще два населенных пункта в Харьковской области — Боровую и Кутьковку.