Верхнекаменское перешло под контроль ВС России

Населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Село освободили подразделения Южной группировки войск. Бойцы нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра.
Потери украинской армии на этом направлении составили до 885 военнослужащих. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины, четырех автомобилей, гаубиц М777 и FH-70. ВС России уничтожили склад боеприпасов.
Утром 2 октября в Сети появилась информация об освобождении Угледара, сейчас в городе продолжается зачистка от ВСУ. Однако эту информацию в Минобороны официально не подтвердили.
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