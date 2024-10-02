Верхнекаменское перешло под контроль ВС России

Населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село освободили подразделения Южной группировки войск. Бойцы нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 885 военнослужащих. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины, четырех автомобилей, гаубиц М777 и FH-70. ВС России уничтожили склад боеприпасов.

Утром 2 октября в Сети появилась информация об освобождении Угледара, сейчас в городе продолжается зачистка от ВСУ. Однако эту информацию в Минобороны официально не подтвердили.