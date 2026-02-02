ВС России освободили Терноватое с помощью отвлекающего маневра

Российские военные во время освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области перехитрили боевиков ВСУ. Они применили тактический маневр с ударом в тыл, несмотря на заранее подготовленную противником оборону. Об этом РИА «Новости» сообщил старший разведчик с позывным Богдан.

Подразделения группировки «Восток» освободили поселок 30 января. Богдан отметил, что ВСУ выстроили линию обороны внутри населенного пункта, задействовав плотную застройку для маневров и смен позиций.

Боевики использовали перекопы между домами, а открытый участок на подступах к поселку постоянно атаковали.

«Мы отправили несколько бойцов, чтобы они оттуда простреливали, а основными силами зашли им в тыл и вошли в поселок», — отметил Богдан.

Также российские войска задействовали дроны, чтобы не дать ВСУ перебросить подкрепления.

В январе ВС России установили контроль над 24 населенными пунктами в зоне СВО. В Запорожской области они освободили 10 поселков и сел, в том числе Терноватое, Новояковлевку, Речное и Зеленое.