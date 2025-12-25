ВС России освободили Свято-Покровское в ДНР

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе специальной военной операции на 25 декабря 2025 года.

По информации ведомства, населенный пункт был занят подразделениями Южной группировки войск в ходе активных боевых действий.

Кроме того, в Минобороны заявили, что силы группировки «Центр» продолжают наносить удары по окруженным подразделениям ВСУ в районе города Димитров в ДНР. В том же районе была сорвана попытка прорыва украинских подразделений — бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады — на юго-восточных окраинах населенного пункта Гришино, где они предпринимали попытку вернуть ранее утраченные позиции.

В целом за минувшие сутки, как следует из сводки, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерийские подразделения нанесли удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры, предприятиям по производству ударных БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также по местам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.

Накануне ведомство отчиталось об освобождении Заречного в Запорожской области.