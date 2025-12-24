Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на границе с Днепропетровской областью, к северу от Гуляйполя.

Российские военные поразили подразделения шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник за сутки потерял на этом участке фронта до 245 человек, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад горючего.

Ранее президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что под контролем российских военных около половины Гуляйполя. Город разделен рекой Гайчур на две части, но подразделения успешно ее форсировали, добавил он.