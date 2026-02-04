ВС России освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области

Подразделения российских войск установили контроль над Степановкой в Донецкой Народной Республике и Староукраинкой в Запорожской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт Степановка удалось освободить в результате активных действий подразделений группировки войск «Юг». В свою очередь, подразделения группировки «Восток», продолжая продвижение в глубину обороны противника, заняли Староукраинку в Запорожской области.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2026 году в Вооруженные силы страны планируется поставить более 310 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также около 21 миллиона боеприпасов. В январе в войска уже поступило свыше 10 тысяч единиц техники и порядка двух миллионов средств поражения.