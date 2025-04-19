Российские военные установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободила группировка войск «Юг».

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, 18 апреля ВС России выпустили ракеты и БПЛА по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Целями также стали норвежские системы NASAMS, прикрывающие ВСУ. Минобороны подтвердило, что войска уничтожили все объекты.

Ранее российская армия продвинулась в Курской области и установила контроль над хутором Олешня в Суджанском районе. Группировка войск «Север» атаковала ВСУ в районе населенного пункта Горналь, потери противника за сутки составили более 165 боевиков. Также ВСУ лишились БМП, танка и трех автомобилей.