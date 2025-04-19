Вооруженные силы России вернули под контроль Олешню в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня», — заявили в министерстве.

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также группировке теробороны и штурмового полка в районе населенного пункта Горналь.

За сутки украинская армия потеряла более 165 бойцов, лишилась танка, боевой машины пехоты, трех автомобилей, шести артиллерийских орудий, двух минометов, трех станций РЭБ и четырех пусковых установок РСЗО.

Ранее командир 60-го гвардейского штурмового батальона 51-й армии с позывным Миф сообщил, что ВСУ начали переброску резервов с Курского направления для удержания Красноармейска в ДНР.