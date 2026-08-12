Глава «Калашникова» назвал СВО самым серьезным испытанием для России за 30 лет

Специальная военная операция на Украине для России стала самым серьезным испытанием за последние 30 лет. Об этом ТАСС заявил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, подводить итоги работы «Калашникова» за время СВО рано, так как боевые действия продолжаются.

«Мы все еще находимся в самом серьезном испытании, которое стране выпадало за последние 30 лет. Я вырос в то время, когда думали, что эпоха больших конфликтов закончена, что больше нечего делить. Получилось, что мы ошибались», — констатировал Лушников.

Президент России Владимир Путин выражал уверенность, что страна добьется поставленных целей в ходе специальной военной операции. По его словам, российский народ поддерживает ее участников.

Глава государства добавил, что стратегические решения в России принимаются согласно выбору и воле граждан.