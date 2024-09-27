ВС России освободили село Лесовка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Лесовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Он поздравил военнослужащих с освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка», — отметили в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевых действий российские войска нанесли поражение живой силе и технике нескольким механизированным бригада ВСУ.
Об освобождении Украинска стало известно 25 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на территории этого населенного пункта проживают от полутора до трех тысяч мирных жителей. Взятие Украинска под контроль позволит полностью нарушить логистику украинских боевиков.
Мигрант в Москве побил приехавших к нему врачей
Самых старых людей в мире уличили в обмане
Поле загорелось после падения обломков БПЛА в Ростовской области
Взрывы прогремели в Одессе
Российские войска в Угледаре загнали ВСУ в клещи
Трамп показал письмо от Зеленского с просьбой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте