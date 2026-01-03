ВС России освободили село Бондарное в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении села Бондарного в ДНР

Российские военные освободили село Бондарное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в наступательных действиях отличились бойцы группировки войск «Юг».

Кроме того, военнослужащие нанесли огневое поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады териториальной обороны в районах населенных пунктов Резниковка, Малиновка, Константиновка, Кондратовка и Закотное в ДНР.

Противник лишился до 220 военнослужащих, 13 автомобилей, 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия, в том числе двух иностранного производства. Также военные уничтожили склад материальных средств.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под свой контроль 310 населенных пунктов в зоне СВО в 2025 году.