Российская армия освободила 310 населенных пунктов в зоне спецоперации за 2025 год. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее данные Минобороны.

«С 1 по 31 декабря 2025 года под контроль Вооруженных Сил России перешли 310 населенных пунктов», — говорится в материале.

Наиболее успешные военные операции ВС России прошли на территории ДНР. Как рассказывал глава республики Денис Пушилин, российские военные освободили 187 населенных пунктов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующие группировками войск ранее сообщили об освобождении бойцами «Центра» и «Востока» под контроль города Димитров в ДНР, Степногорска в Запорожской области, а также нескольких поселений в Харьковской области.

В начале декабря 2025 года бойцы группировки «Север» освободили Покровск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.