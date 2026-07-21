ВС России освободили поселок Волоховское в Харьковской области

Бойцы «Севера» установили контроль над Волоховским в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Минобороны добавили, что ВСУ за минувшие сутки лишились 295 военнослужащих и танк в зоне действия «Севера».

Всего же за сутки украинская армия потеряла более 1600 человек живой силы в зоне действия всех группировок, отметили в ведомстве.

Также 11-й армейский корпус за первые три недели июля атаками ударных и разведывательных БПЛА уничтожил на харьковском направлении более 90 спутниковых станций Starlink ВСУ.

Разведчики обнаруживают терминалы в тыловых районах и на линии фронта. После этого по целям работают коптеры с осколочно-фугасными боеприпасами и ударные FPV-дроны.

Кроме того, с помощью станций Starlink можно вычислить, где находится личный состав ВСУ, и уничтожить блиндажи.