За первые три недели июля 11-й армейский корпус ударами разведывательных и ударных БПЛА уничтожил на харьковском направлении свыше 90 спутниковых станций Starlink ВСУ. Об этом сообщил начальник отделения и противодействия БПС с позывным Карта, его процитировал ТАСС .

Разведчики обнаруживают терминалы на линии фронта и в тыловых районах. После этого по целям работают ударные FPV-дроны и коптеры с осколочно-фугасными боеприпасами.

Карта добавил, что через станции Starlink часто можно вычислить, где находится личный состав противника, и уничтожить блиндажи.

«Ликвидация систем позволила нарушить взаимодействие между подразделениями и лишить ВСУ устойчивой связи с командованием через интернет соединение на определенных участках линии боевого соприкосновения», — подчеркнул офицер.

Ранее танкисты «Востока» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.