ВС России освободили поселок Шевченко в ДНР

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Контроль над поселком установили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ВПК в Киеве и портовой инфраструктуре, которая использовалась ВСУ.

Атакам подверглось киевское предприятие «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники, а также сборочный цех БПЛА, на котором работали американские специалисты. На одном из объектов выпускали ударные дроны AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.