Российские военные начали приближаться к Купянску, власти которого в спешке покидают город. Такие данные утром 30 октября опубликовал Telegram-канал Shot .

По информации собеседника канала, накануне российские подразделения ликвидировали около 40 украинских военных и опорный пункт.

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил опорные пункты и пункты временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, которые занимали пять технических и одно административное здание, уточнил источник.

Также он обратил внимание, что российские военные продолжают наступление на Харьковском направлении, где уже освободили территории юго-западнее Синьковки.

Официальный представитель УВД военно-гражданской администрации Харьковской области Михаил Шешкин ранее сообщал, что украинские боевики расстреляли двух жителей села Пыльное при отходе из населенного пункта в середине мая. По его словам, представители ВСУ находились под влиянием наркотиков.