Средства ПВО сбили 35 дронов ВСУ над Россией минувшей ночью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Восемнадцать БПЛА — над территорией Курской области», — заявили в министерстве.

По четыре дрона уничтожили над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — под Воронежем и Ростовом-на-Дону. По одному вражескому БПЛА сбили над Брянской, Тульской областями и Крымом.

Об атаке беспилотников на Ростовскую область сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА сбили возле Каменска-Шахтинского. В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле после падения обломков дрона не зафиксировано.