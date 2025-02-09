Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Восемнадцать БПЛА — над территорией Курской области», — заявили в министерстве.
По четыре дрона уничтожили над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — под Воронежем и Ростовом-на-Дону. По одному вражескому БПЛА сбили над Брянской, Тульской областями и Крымом.
Об атаке беспилотников на Ростовскую область сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА сбили возле Каменска-Шахтинского. В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле после падения обломков дрона не зафиксировано.
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Средства ПВО сбили 35 дронов ВСУ над Россией минувшей ночью
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