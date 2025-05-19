Российские военные взяли под контроль населенные пункты Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Север“ освободили населенный пункт Марьино Сумской области», — заявили в ведомстве.

Населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике освободили военнослужащие группировки войск «Центр», отметили в Минобороны.

Также бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух национальной гвардии и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Гродовка, Красноармейск, Миролюбовка, Новая Полтавка, Петровского, Новосергеевка, Новоэкономическое, Ульяновка в ДНР.

Потери противника составили до 455 человек, три пикапа, два бронетранспортера М113, бронемашина MaxxPro и боевая машина пехоты Bradley.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Александрополь в ДНР.