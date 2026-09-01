ВС России освободили Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и заняли Червоную Криницу. Новопавловка перешла под контроль российских сил в результате действий подразделений группировки «Днепр».

В течение суток российские военные нанесли удары по логистическим центрам, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны России, использовались ВСУ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Под поражение также попали цеха производства беспилотников и места хранения боевых частей и комплектующих к ним. Кроме того, российские военные атаковали пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Всего, согласно сводке ведомства, удары нанесли в 156 районах.

Ранее Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов Великий Прикол и Садки в Сумской области. По информации ведомства, контроль над ними установили подразделения группировки войск «Север».