Минобороны назвало цели ночных ударов на Украине

Целями групповых ударов ВС России минувшей ночью стали объекты в Киеве, а также в нескольких областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В украинской столице и Киевской области поразили дата-центр «Би-мобайл» и логистический центр «Гостомель». Первый использовали для хранения и передачи данных, а второй — для хранения комплектующих для производства БПЛА большой и средней дальности.

В Хмельницком под удар попал терминал логистического центра «Новой почты»: на объекте распределяли самолетные БПЛА и комплектующие. В Днепропетровской области повреждения получил логистический центр «Днепр», где хранились беспилотники самолетного типа и детали для них.

На территории Одессы и области российские военные нанесли удары по заводу автомобильных агрегатов, который обслуживал военную технику ВСУ, а также по складу комплектующих для БПЛА иностранного производства в Визирке.

Кроме того, в порту «Черноморск» атаковали два сухогруза, доставлявшие военные грузы для ВСУ. Под удар также попали морской катер и резервуары с горюче-смазочными материалами.

ВС России также поразили сухогруз на морском переходе к порту «Одесса» с грузами для боевиков ВСУ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаками на гражданскую инфраструктуру Украина открыла ящик Пандоры.