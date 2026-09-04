ВС России освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Никаноровка и Грузское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке о ходе боевых действий.

По данным ведомства, Никаноровкой овладели подразделения Южной группировки войск. Грузское, как заявили в Минобороны, за последние сутки перешло под контроль группировки войск «Центр» в результате наступательных действий.

Кроме того, российское военное ведомство отчиталось об ударах по территории Украины за период с 29 августа по 4 сентября. За это время ВС России нанесли один массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками большой дальности.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска заняли четыре населенных пункта за сутки — Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике.