Российские военные установили контроль над поселком Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».
Ранее в Сети появились сообщения, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область не менее девяти соединений. Украинское командование дислоцировало на участке крупную группировку, в которой присутствуют как механизированные бригады, так и элитные десантно-штурмовыми подразделения.
Также на Сумском направлении разведка обнаружила силы территориальной обороны ВСУ и пограничников. Среди боевиков есть члены национального батальона «Айдар»*.
* Признан террористической организацией и запрещен в России.
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