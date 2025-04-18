Российские военнослужащие взяли под контроль важный участок трассы в Харьковской области

Марочко: российские войска взяли под контроль участок трассы под Купянском

Российские бойцы продолжили продвигаться севернее населенного пункта в Купянском районе Харьковской области и взяли под огневой контроль участок важной трассы. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью около трех километров», — сообщил он со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, по данным Марочко, военнослужащие ВС России продвинулись в лесополосе севернее населенного пункта Красное Первое.

Несколько дней назад в пресс-службе Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области.

Накануне российские военные также улучшили тактическое положение на Купянском направлении в районе Фиголевки в Харьковской области.