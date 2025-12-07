Российские «Кинжалы» ударили по транспортной инфраструктуре Украины

Минобороны заявило о групповом ударе по транспортной инфраструктуре Украины

Массированный удар высокоточным оружием нанесли российские войска по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что для поражения целей военные задействовали высокоточное оружие наземного базирования, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники дальнего действия.

Под удар попали объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ. Также в зоне поражения оказался завод по производству дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что массированный удар стал ответом на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам на территории России.

В своей последней сводке Минобороны сообщило об освобождении сел Ровное и Кучеровка в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Населенные пункты перешли под контроль группировок войск «Центр» и «Запад».