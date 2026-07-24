Минобороны: ВС России освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в освобождении отличились военнослужащие группировки войск «Север».

В Минобороны добавили, что в зоне ответственности «Севера» боевики ВСУ за неделю лишились более 1695 военнослужащих, двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», 13 орудий полевой артиллерии, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и танка.

Также бойцы нанесли огневое поражение боевикам бригады нацгвардии, бригады теробороны, штурмового полка ВСУ, двух мотопехотных и двух механизированных бригад.

Ранее стало известно об освобождении Артельного в Харьковской области и Благодатного в Запорожской области. Там работали военнослужащие группировок «Север» и «Восток» соответственно.