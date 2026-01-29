Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на севере региона, по направлению к городу Глухову, недалеко от границы с Курской областью, возле лесного урочища Михаль.

В общей сложности противник на этом участке фронта потерял за сутки свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. Поражение нанесли механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ, а также бригаде Национальной гвардии — не только в Сумской, но и в соседней Харьковской области.

В конце прошлого года командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину, что до областного центра — города Сумы — отдельным подразделениям осталось менее 20 километров.