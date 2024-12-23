ВС России осталось около трех километров до крупнейшего угольного предприятия Украины

ТАСС: до украинского шахтоуправления «Покровское» ВС РФ осталось около 3 км

Расстояние от российских позиций до крупнейшего угольного предприятия Украины составляет около трех километров. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Речь идет о шахтуправлении «Покровское» в ДНР.

«Противник пытается окапываться в том районе», — заявили силовики.

Украинские боевики приступили к эвакуации мирных жителей и органов администрации из окрестностей, в том числе из населенного пункта Удачное.

Шахтоуправление «Покровское» представляет собой крупнейшее предприятие по добыче коксующегося угля. Это ископаемое — ключевое для металлургической промышленности. Ежегодная добыча достигает нескольких миллионов тонн, значительная часть поступает в европейские страны.

Ранее российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ на Красноармейском направлении. Речь идет о поселке Шевченко — через него движутся силы украинских войск сразу с нескольких направлений.