Картаполов: квартира Зеленского с золотыми унитазами не входит в цели ВС России

Квартира главы киевского режима Владимира Зеленского не входит в перечень приоритетных объектов для атак на Украине. Об этом Daily Storm заявил депутат Андрей Картополов.

По его словам, в качестве целей рассматривают самые чувствительные объекты для украинского руководства. Деталей Картополов не привел, сославшись на оперативную тайну.

«Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами. Она должна остаться целой, чтобы показать народу, как жил кровавый киевский диктатор», — заявил депутат.

Военкор Александр Коц заявлял, что атаки беспилотников ВСУ на резиденцию президента России в Новгородской области развязала руки Кремлю, но степень ответа определит Владимир Путин. Сам журналист выразил мнение, что российским военным нужно перестать церемониться с «зарвавшимся наркоманом».

Президент США Дональд Трамп также осудил атаку ВСУ на резиденцию российского коллеги.