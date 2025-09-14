ВС России нанесли удары по центрам подготовки украинских операторов БПЛА

Российские войска нанесли удары по центрам подготовки операторов беспилотников на Украине. Объекты военной инфраструктуры повредили в 142 районах, сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Для этого российская сторона использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Системы ПВО смогли сбить четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 361 БПЛА самолетного типа.

Ранее ВС России поразили «Искандером» площадку запуска украинских БПЛА у Краматорска. Удар показали на видео.