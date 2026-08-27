Российские войска нанесли удары по военным заводам и портам Украины

Минобороны заявило о поражении военных заводов под Киевом и одесских портов

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли групповой удар по военным заводам и логистическим центрам Украины, а также по морским портам, принимающим сухогрузы с вооружением для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попало предприятие «Укрдефенс Кампани», расположенное в поселке Великая Александровка Киевской области.

Завод занимался производством самоходных установок «Лють» и дистанционно-управляемых модулей «Хижак».

В Броварах под ударом оказался транспортно-логистический комплекс «Равен Украина», где хранились комплекты для беспилотников.

В Одесской области в зону поражения попали морские порты «Измаил» и «Одесса». В первой гавани беспилотники поразили стоявший на разгрузке танкер, горючее для украинской бронетехники, а также два резервуара с топливом для ВСУ.

В порту «Одесса» под удар попали сразу семь хранилищ с военным имуществом украинских боевиков и цех, где собирали беспилотники.

В ночь на четверг российские бойцы нанесли массированные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, а также по цеху по производству селитры в Ильичевске.

Кроме того, в зону поражения попали порты «Черноморск», «Одесса» и «Рени», где уничтожены 24 хранилища с военным имуществом и центр для разгрузки судов с военными грузами и топливом.