ВС России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры Украины

Бригада беспилотных систем «Варяг» нанесла удары по объектам топливной инфраструктуры на Украине, в результате чего уничтожены 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горчичным топливом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.