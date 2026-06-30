ВС России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры Украины
Бригада беспилотных систем «Варяг» нанесла удары по объектам топливной инфраструктуры на Украине, в результате чего уничтожены 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горчичным топливом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС „Варяг“ поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами», — заявили в ведомстве.
Цели поразили в населенных пунктах Марганец, Орехов, Молодежный, Берислав, Снегоровка, Ямполь, Запорожье, Городня, Корюковка, Новгород-Северский, Сновск, Шостка, Херсон, Репки, Змиевка и Беленькое.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что систематические точечные удары по топливным складам, автозаправкам и элементам железнодорожной сети серьезно дестабилизируют транспортные цепочки украинских войск.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за сутки заняли 48 зданий в Красном Лимане.