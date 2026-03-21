ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, в ударах задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. В результате атак удалось поразить объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пункты управления дронами противника.

Кроме того, под град снарядов и ракет попали места временного размещения украинских подразделений. В Минобороны отметили, что поразили все цели, связанные с обеспечением деятельности ВСУ.

За ночи силы ПВО сбили над Россией 283 украинских БПЛА.