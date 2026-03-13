ВС России нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли массированный и 6 групповых ударов по ВПК Украины за неделю

Российские военные в течение недели нанесли шесть групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы нанесли массированный и шесть групповых ударов», — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что удары также наносились по предприятиям аэродромной, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, поражение нанесли местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований.

Ранее, 9 марта, бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР, а также поразили формирования ВСУ в районах Константиновки, Краматорска, Александровки и Дружковки.