ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины

Российские военные в ответ на террористические атаки боевиков ВСУ по гражданским объектам нанесли массированный удар по важным военным объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВС России задействовали беспилотные летательные аппараты, а также высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, осуществляющие производство различных типов ракет и комплектующих, а также военные аэродромы. В пресс-службе подчеркнули, что назначенные объекты успешно поразили, цели удары достигнуты.

Ранее военные освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области, отличились бойцы группировки войск «Север». До этого они взяли под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области.