ВС России нанесли удар по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Лебедев: ВС РФ ударили по базе бригады Нацгвардии Украины в Киевской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли удары по территории базы президентской бригады Национальной гвардии Украины, которая причастна к попыткам атаки на Белгородскую область. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары в ночь на 4 июля пришлись по Вышгороду, где расположена военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

«Взрывы слышали на улице генерала Кульчицкого, где находятся полигон и основная часть военной базы. Так же там есть склады боекомплекта, ангары с военной техникой, коттеджи руководства и казармы военных», — отметил Лебедев.

Представитель подполья уточнил, что это подразделение участвовало в попытке атаковать Белгородскую область весной.

Ранее подполье сообщало об ударе российских военных по территории нефтеперерабатывающего завода или аэродрома в Кременчуге.

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