ВС России нанесли удар по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
Лебедев: ВС РФ ударили по базе бригады Нацгвардии Украины в Киевской области
Российские военные нанесли удары по территории базы президентской бригады Национальной гвардии Украины, которая причастна к попыткам атаки на Белгородскую область. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары в ночь на 4 июля пришлись по Вышгороду, где расположена военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.
«Взрывы слышали на улице генерала Кульчицкого, где находятся полигон и основная часть военной базы. Так же там есть склады боекомплекта, ангары с военной техникой, коттеджи руководства и казармы военных», — отметил Лебедев.
Представитель подполья уточнил, что это подразделение участвовало в попытке атаковать Белгородскую область весной.
Ранее подполье сообщало об ударе российских военных по территории нефтеперерабатывающего завода или аэродрома в Кременчуге.