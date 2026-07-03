ВС России нанесли шесть ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины за неделю

Российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора и логистическим центрам ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны .

«С 27 июня по 3 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — заявили в ведомстве.

Помимо ВПК, ТЭК и логистики, под удар попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, места хранения безэкипажных катеров. Также поражены площадки сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее бойцы ВС России ударили беспилотниками по мосту, который использовали украинские военные в зоне СВО.