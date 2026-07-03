Российские БПЛА поразили мост, который использовали ВСУ в зоне СВО
ВС России беспилотниками ударили по мосту, который использовали украинские боевики в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.
«Расчетами ударных беспилотников ВБпС „Варяг“ поражены мост, автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы», — рассказали в ведомстве.
Также российским бойцам удалось поразить элементы системы связи противника (включая трансформаторы), блиндажи, укрытия и пункты временной дислокации личного состава в зоне СВО.
Ранее стало известно, что ВС России уничтожили украинские дроны-ждуны на Добропольском направлении. Обнаружение аппаратов вели с помощью воздушной разведки.