Российские военные освободили село Кривая Лука в ДНР

Село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике перешло под контроль Южной группировки российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что освобождение населенного пункта от украинских боевиков произошло в ходе активного наступления российской группировки.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Об идущих боях на улицах села Кривая Лука в конце апреля заявлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита на пункт управления группировки.

Он подчеркивал, что этот населенный пункт находится на пути к Славянску и Краматорску — последнему укрепрайону украинских боевиков в Донбассе.

По словам Герасимова, передовые подразделения находятся на удалении в 12 и семь километров от восточных окраин обоих городов.