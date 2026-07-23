ВС России нанесли групповые удары по объектам ВСУ

Российские военные продолжили наносить групповые удары беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования по объектам боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе ударов в порту «Одесса» военные поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения ВСУ.

Также российская армия поразила в Одессе цех по производству комплектующих для БПЛА и склад с дронами для поставки ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили штурмовую группу 210-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Могрицы Сумской области.

При выдвижении к Писаревке, Новой Сечи и Кондратовке бойцы «Севера» уничтожили большинство штурмовых подразделений 71-й аэромобильной бригады, 225-го штурмового полка и 5-й отдельной механизированной бригады ВСУ.