ВС России нанесли групповой удар по военным целям ВСУ в портах

ВС России поразили объекты ВСУ в портах «Николаев», «Одесса» и «Измаил»

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования в портах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

В порту «Измаил» военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры для хранения грузов военного назначения, ангар с техникой ВСУ и три склада хранения БЭК.

Также бойцы поразили плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту «Николаев» огневое поражение получил доставивший грузы военного назначения сухогруз.

Днем ранее российские военные также нанесли удары по складам БПЛА большой дальности и производственным цехам ВСУ, временным пунктам дислокации подразделений боевиков в 146 районах.