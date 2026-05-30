ВС России нанесли групповой удар по военным аэродромам ВСУ

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — заявили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что эти действия предприняты в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам и добавили, что все намеченные цели поражены.

Ранее российский МИД выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что российская армия будет уничтожать объекты ВПК в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что это ответные меры после атаки колледжа в Старобельске, где погибли более 20 человек. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть город.