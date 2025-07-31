ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине

ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности по предприятиям ВПК на Украине

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, складам вооружения и боеприпасов, а также военному аэродрому. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в результате удара огневое поражение понесли склад боеприпасов, комплектующих для выпуска беспилотных летательных аппаратов и ракетного вооружения, инфраструктура военного аэродрома и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

«Все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский констатировал, что потеря населенного пункта обрушила оборону противника на Константиновском направлении.