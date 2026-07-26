ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российская армия атаковала высокоточным оружием наземного и воздушного базирования украинские предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Войска ударили по объектам в Киеве, а также по инфраструктуре порта Черноморск, которая использовалась для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Военные 25 июля поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы на Украину, а также десантный катер CV-90. В течение дня они ударили высокоточным оружием и ударными беспилотниками по портам Черноморск и Николаев.

Ранее ВС России с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» ликвидировали две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях.