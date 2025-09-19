ВС России нанесли четыре групповых удара по объектам на Украине за неделю

С 13 по 19 сентября российские вооруженные силы нанесли четыре удара по инфраструктуре, которую использовали ВСУ. Удары были выполнены с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Атака была направлена на арсеналы, центр подготовки операторов дронов, а также на места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР. Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток», продвинувшись вглубь обороны противника, освободили Новоивановку в Запорожской области.